Bu Robot, Kullanıcısını da Robota Dönüştürüyor

Japonya’nın başkenti Tokya’da düzenlenen bir lansmanda fütüristik yeni nesil bir robot tanıtıldı. Skeletonics Arrive isimli bu robot, kullanıcısını robota dönüştürüyor.

Dördüncü nesil robo-iskelet Skeletonics Arrive, kullanıcısını iki buçuk metrelik bir robota dönüştürmesiyle dikkat çekiyor. Japonya’da üretilen bu ilginç robota ait yeni görüntüler paylaşıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tokyo merkezli bir firma tarafından üretilen Skeletonics Arrive, 10 milyon Yen yani yaklaşık 535 bin TL’den satışa sunuluyor.

Fakat Skeletonics Arrive'ı kullanabilmek için bu ücreti ödemek de tek başına yeterli değil. Bunun için öncelikle özel bir eğitimden geçmek gerekiyor.

40 kg ağırlığa sahip olan ve tek şarj ile en fazla 1 saat kullanılabilen robo-iskelet, ilk etapta sadece eğlence sektörü için hizmet verecek.

Ancak uzmanlar, bu teknolojinin önümüzdeki dönemlerde çok daha farklı alanlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Örneğin, insanlar tarafından yapılamayan ve ağır fiziksel güç isteyen görevlerde bu robotlardan faydalanılabileceği düşünülüyor.