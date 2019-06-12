Bu Sene Gelmesi Beklenen Twin Mirror, 2020 Yılına Ertelendi

Life is Stange ve Vampyr gibi kaliteli serilerle tanıdığımız Dontnod Entertainment, halihazırda Life is Strange 2 oyununun yeni bölümleri üzerinde çalışıyor ama büyük ölçüde geri planda kalmış olan Twin Mirror oyununu da gözden kaçırmamak lazım. E3 2018 öncesinde duyurulmuş olan oyunun yayıncılığını Bandai Namco yapıyor. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Twin Mirror, üç bölüm halinde yayınlanacak ve ilk bölümün de esasen bu yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu. Ne var ki şimdiye kadar herhangi bir ses seda çıkmamıştı. E3 2019 fuarında yapılan duyuru ile Twin Mirror oyununun 2020 yılına ertelendiği ortaya çıktı. Bununla birlikte, satışı belirli bir süreliğine Epic Games Store üzerinden gerçekleştirilecek.

Konu olarak Batı Virginia eyaletinde geçecek olan oyunda Sam isimli bir karakteri yöneteceğiz. En iyi arkadaşını kaybetmiş olan otuz üç yaşındaki karakterimiz, arkadaşının cenazesi için de bir zamanlar yaşadığı Basswood şehrine geri dönmüş olacak. Kısa süreliğine kalacağı için bir otelde konaklamayı uygun bulan Sam, konakladığı otel odasında uyurken ansızın uyanıyor ve üzerindeki gömleğin kanla kaplı olduğunu fark ediyor. Önceki gece ne olduğunu hatırlayamayan karakterimiz ise esrarı çözmek için harekete geçiyor ve olaylar da böylece gelişmeye başlıyor.

Ana karakterimizin Mind Palace (Zihin Sarayı) adında büyük bir yeteneği olacak. Yıllar içinde oluşturduğu bu zihin sarayı ile geçmişteki olayları ve anıları canlandırabilecek ama tabii ki bunun için de bir takım ipuçlarını toplamak ve oyunun geçtiği dünya ile zihin sarayı arasında gidip gelmek gerekecek.

Şimdilik ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı belli değil ama adının Lost On Arrival olacağı önceden belirtilmişti.

Son olarak başta da belirttiğimiz gibi Twin Mirror da Epic Games Store mağazası üzerinden satılacak bir diğer oyun olacak. Dontnod Entertainment stüdyosundan Oskar Guilbert tarafından yayınlanan basın bildirisine bakılırsa, Shibuya Productions şirketinin oyunun potansiyelini sağlamlaştırmasına ek olarak Twin Mirror'ı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Epic Games ile ortaklık anlaşması imzalanmış. Bu bağlamda da PC platformunda senelik olarak sadece Epic Games Store üzerinden satışa sunulacakmış.