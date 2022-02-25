Bu Ucuz Telefon Dev Ekrana 108MP Ana Kameraya ve Devasa Pile Sahip!

Son yıllarda teknoloji şirketlerinin en ucuz telefonları da premium cihazlarla beraber kullanıcıların beğenisine sunmasından sonsuz derecede etkilendik ve yeni Blu G91 Max bunun en iyi örneği olabilir. Bu telefon 6.8 inç 1080 x 2460 LCD ekrana, 5.000 mAh pil (18W şarjlı ve 10W kablosuz şarjlı) ve 108MP ana sensör, 5MP ultra geniş, 2MP makrolu dört lensli kameraya sahip. 2MP derinlik sensörünü de unutmayalım. İşte detaylar!

Özellikleri ve Fiyatıyla Şaşırtan Telefon: Blu G91 Max

Kuşkusuz, bu kamera kurulumlarından yalnızca ilki muhtemelen çok iyi olacak ancak yine de ekranın boyutu, çözünürlüğü ve pilin boyutu (üç güne kadar bir vaatle birlikte) oldukça etkileyici. Blu G91 Max ayrıca 8GB RAM ve 128GB depolama alanı gibi bazı iyi özelliklere de sahip. Ayrıca, kablolu kulaklıkla müzik severler için 3,5 mm kulaklık jakı ve yana monte parmak izi tarayıcısı var.

Diğer alanlarda, 16MP ön kamera, MediaTek Helio G95 yonga seti ve yerleşik Android 11 desteği sunuyor. Bu arada cihaz 5G desteği sunmuyor ancak tüm şaşırtıcılığıyla cihazın fiyatı sadece 249,99 dolar (yaklaşık 185 euro) 249,99 dolar karşılığında emin olun tüm özelliklere sahip bir cihaz bulmanız oldukça zor hatta imkansız. Blu G91 Max'in pratikte ne kadar iyi olduğunu söylemek için biraz deneyimlemek gerekiyor ancak bu fiyat için bu özellikler kesinlikle umut verici görünüyor.

Telefon şimdilik Birleşik Krallık ve ABD'de satışa sunulmuş durumda. İlerleyen zamanlarda Türkiye pazarına gelir mi belirsizliğini koruyor. 300 doların altındaki en iyi telefonlar için mevcut seçimimiz, Blu G91 Max ile aynı piyasa çıkış fiyatına sahip bir telefon olan Moto G Power. Moto G Power aynı pil boyutuna sahip, ancak diğer birçok alanda en azından kağıt üzerinde kaybeden bir cihaz. Snapdragon 665 yonga seti biraz daha zayıf ve sadece 4GB RAM ve 64GB depolama sunuyor.

Ekranı benzer bir çözünürlüğe sahip ancak 6,4 inç boyutunda daha küçük ve 16MP ana, 8MP ultra geniş ve 2MP makro kamera ile üçlü lensli bir kamera kurulumuna sahip. Elbette bu telefonun Blu G91 Max'ten daha eski olduğunu unutmamakta yarar var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.