Bu Telefon Müstehcen Fotoğraflar Çekmenize İzin Vermiyor

Son yıllarda hackerlar, bize akıllı telefonların müstehcen selfie'lerinizi depolamak için en akıllı yerler olmayabileceğini öğretti. Bir Japon telefoncu bunu bir iş fırsatı olarak gördü ve müstehcen selfie'ler çekmenize izin vermeyecek bir akıllıtelefon geliştirildi.

Düşük maliyetli bir servis sağlayıcı olan Tone Mobile, Tone e20 modelini tanıttı. Telefonun satış fiyatı 200 doların biraz altında olarak belirtildi. Telefonun en ilgi çeken özelliği satış fiyatının uygunluğundan ziyade, müstehcen selfie çekmenize izin vermeyen bir özelliğinin olması.

Telefonun kamerasıyla müstehcen bir selfie çekmek istediğiniz zaman, e20 çekimde uygun olmayan bir şey olup olmadığından emin olmak için fotoğrafı analiz ediyor ve müstehcen bir şey tespit edildiği zaman size aşağıdaki gibi bir ekran sunuyor;

Sadece Müstehcen Fotoğraf Çekimi Engellenmiyor

E20, işleri bir adım daha ileri götürüyor. Sadece fotoğrafların çekilmesini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda fotoğrafları almaya çalışan kişileri de bloke ediyor. İhlal girişiminde bulunulduğunda akıllı telefon koruması, bir ebeveynin eşleştirilmiş cihazına bildirim gönderiyor. Bu özellik aslında daha genç kullanıcılara yönelik. Özellikle alışveriş yaparken telefonunu çocuğuna veren bir ebeveyn tarafından tam not alacağını söylemek yerinde olur.