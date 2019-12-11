Bu Telefon Rakipsiz Mi? - Honor 9X Neler Sunuyor?

Honor'un geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunduğu yeni akıllı telefon modeli olan Honor 9X'e yakından bakıyoruz. Honor 9X modelini sizler için inceliyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Honor 9X'in teknik özelliklerine bir göz atalım. Honor 9X, 6.59 inç FHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekrana sahip. Gücünü Kirin 710F işlemciden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Honor 9X'in arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana + 8 MP geniş açı + 2 MP derinlik sensörü. Cihazın ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde hareketli kamera sensörü yer almakta. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Honor 9X, 4G bağlantı desteği ve Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemekte.

Honor 9X İnceleme

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Honor 9X inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Honor 9X inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Honor 9X incelemesi çok kısa süre içersinde sizlerle olacak. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.