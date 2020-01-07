Bu Telefonun Şifresini Kimse Çözemiyor! - Pundi X

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de yer alan ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Blockchain tabanlı akıllı telefon olan Pundi X'e yakından bakıyoruz. Pundi X'in özelliklerini sizlerle paylaşılıyoruz.

Tasarımı ile dikkat çeken Pundi X'in içinde buldundurduğu özellikler epey bir enteresan. Henüz geliştirilme aşamasında olan akıllı telefon hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta. Hemen aşağıda yer alan videodan Pundi X hakkında bilgi alabilirsiniz.

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