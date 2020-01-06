Bu Tuvaletin İçinde Hoparlör Sistemi Var!

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020 başladı. Bu yıl bizler de CES 2020'deyiz ve en güncel teknolojik gelişmeleri sizlere aktarıyoruz.

CES 2020 elektronik fuarında yer alan inovasyon ödülü almış ürünler ve fuar içerisinde yer alan gelecekte karşımıza çıkacak enteresan ürünleri yakından deneyimlediğimiz bu videoda akıllı tuvalet, akıllı diş fırçası, çok gelişmiş yüz analizi sistemleri ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

CES 2020'de dikkat çeken enteresan ürünleri sizler için bir araya getirdik. Hemen aşağıdan CES 2020'de çekmiş olduğumuz ilk videoyu seyredebilirsiniz.

CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!