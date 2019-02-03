Bu Uygulama Sayesinde Ayakkabıları Giymeden Test Edebileceksiniz

Apple'ın beta test aşaması kapsamında geliştirilen yeni bir AR uygulaması sayesinde istediğiniz her türlü ayakkabıyı oturduğunuz yerden test edebileceksiniz. Tek yapmanız gereken ayağınızı belirgin bir şekilde kameraya göstermek.

Wanna Kicks adlı yeni bir AR uygulamasının sağladığı kolaylık ayaklarınızda nasıl görüneceği hakkında iyi bir fikir edinebilirsiniz. İçerisinde pek çok marka ayakkabıya yer veren Wanna Kicks, erkek - kadın gibi kategorilere ayrılmış durumda. Halihazırda beta sürecinde olan uygulama yalnızca iOS 11 ve üstü versiyonlarda kullanılabiliyor.

Beta aşamasında olduğundan dolayı hataların göz ardı edilmesi gereken uygulamayı doğru kullanabilmek için ayağınızın belirgin olarak görünmesi gerekiyor. Özellikle almak istediğiniz ayakkabının ayağınızda nasıl durduğuna bakmak istiyorsanız kullanabileceğiniz Wanna Kicks farklı renk seçeneklerine de izin veriyor.

Wanna Kicks Nasıl İndirilir?

Şu anda sadece iOS versiyonlarda indirilebilen Wanna Kicks için iPhone 6 veya daha yeni bir modele sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Aşağıda yer alan Testflght uygulamasını indirip giriş yaptıktan sonra Wanna Kicks yazılımını bulup kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak Wanna Kicks'in henüz test aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor.

TestFlight TestFlight uygulamasını kullanarak geliştirmekte olduğunuz uygulamaların beta sürümlerini test kullanıcılarına gönderebilirsiniz. İndir