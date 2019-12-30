Bu Uygulamalara Dikkat! Batarya Ömrünü Bitiriyorlar

Güvenlik uzmanları Google Play üzerinde yaptıkları araştırma sonrasında 104 farklı Android uygulamasının telefonlara sızarak, batarya ömrünü kısaltan işlevleri açtıklarını tespit ettiler. Halihazırda mağaza üzerinde bulunabilen bu uygulamaların kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Oldukça normal uygulamalar olarak gözüken ve indirildiğinde vaat ettikleri işlevleri yerine getiren bu uygulamaların, telefonlara kurulduktan sonra işlemci güçlerini gereğinden fazla kullanmaya başladıkları tespit edildi. İşlemci gücünü sonuna kadar zorlayan bu uygulamaların, uzun süre açık kalmaları durumunda telefona zarar verdikleri belirtildi.

WhiteOps takma isimli bir grup tarafından yapılan tespitler sonunda Android telefonların batarya ömürlerini kısaltan uygulamaların tamamı yayınlandı. Adı geçen uygulamaların bazılarının milyonlarca indirildiği söylenirken, bunların arasında fal uygulamaları gibi herkesin bildiği uygulamaların da yer aldığı kaydedildi.

Listede yer alan yüzden fazla uygulamanın toplamda 4.6 milyon indirme rakamına sahip olduğunun altını çizen araştırmacılar, aşağıda yer alan uygulamaları kullanan kullanıcıların hemen bu uygulamaları silmeleri gerektiğini belirttiler.

Batarya ömrü kısaltan uygulamalar