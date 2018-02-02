Bu Video, Hepimizin Aynı Instagram Fotoğraflarına Sahip Olduğunu Gösteriyor

Oliver Kmia isimli bir fotoğrafçı, birazdan izleyeceğiniz harika videoda, aslında hepimizin aynı Instagram fotoğraflarına sahip olduğunu gösteriyor.

"Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat." Sanırım bu cümle miadını dolduralı uzunca bir zaman oluyor. Sahi neden böyle bir soru sormaya ihtiyamız olsun ki? Instagram sağ olsun, artık yenenler de içilenler de en güzel ışık ve açı kombiniyle paylaşılıyor.

Serdar Kuzuloğlu ismini duymayanınız olmasa gerek. Kuzuloğlu, teknolojinin ve sosyal medyanın toplum hayatını nasıl değiştirdiğini çok güzel bir perspektiften anlatıyor: "Sosyal medya bize yeni akçeler kazandırdı. Parasal karşılığı yokmuş gibi görünüp, bizim için paradan çok daha önemli olan... Mesela Instagram'daki beğeni ve takipçi sayısı gibi. Bunları paradan çok daha tedirgin bir şekilde harcıyoruz. Halbuki bunlar üzerine düşünülmemesi gereken saliselik olaylar"

İnsanlar artık bir tatile gittiklerinde, yaptıkları şeyleri fotoğraflamadığı veya Instagram'a yüklemediği takdirde o tatili yapmamış sayıyorlar. Çünkü artık o tatili anlamlı kılan şey, hissettirdiği duygudan ziyade, fotoğrafın kaç kişi tarafından beğenildiği.

Instravel - A Photogenic Mass Tourism Experience from Oliver KMIA on Vimeo.

Oliver tam da bundan yola çıkarak, "Bir Fotojenik Kitle Turizm Deneyimi, Instravel” başlıklı çok özel bir video hazırladı. Dünyanın popüler şehirlerinde çekilen yüzlerce fotoğrafı tek bir videoda birleştiren Oliver, aslında insanların tek tip fotoğraflar çektiğini gözler önüne seriyor.

Videoda, Tac Mahal, Eyfel Kulesi, Machu Picchu, Pisa Kulesi ya da Japonya'daki Fushimi Inari-taisha gibi ikonik yerlerdeki fotoğrafların sıklıkla aynı açıdan çekilmiş olduklarını görüyorsunuz.

Oliver, bu video için fotoğraf araştırması yaparken bazı ilham verici yetenekte insanlar keşfettiğini söylüyor ve ekliyor: "İnsanlar, Instagram'da daha fazla beğeni ve etkileşim için bedenlerini olmak şekillere sokabiliyor. Dahası, gittikleri yerde anın tadını çıkarmak yerine, sürekli fotoğraf çekiyorlar. Sanki seyahatin nihai hedefi takipçi kazanmak gibi.. Bu kaygılardan kurtulun ve anın tadını çıkarmaya çalışın. Emin olun o zaman daha iyi hissedeceksiniz"