Bu Yapay Zeka İlişkinizin Ne Kadar Süreceğini Tahmin Ediyor!

Yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Şimdi de Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zekaları sorunlu ilişkilerin ne zaman biteceğini konusunda eğitiyorlar.

Sorunlu ilişkilerin bir an önce bitmesi her iki tarafın ruh sağlığı için iyi olabilir. Bilim insanları bu sorunun uzun zamandır farkında ve günümüz teknolojisi ile bazı çözümler üretmeye çalışıyorlar. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ilişkilerin bitiş tarihini söyleyebilen yapay zekayı da bu yüzden ortaya çıkardı.

PLOS One'da yayınlanan makalede çalışma süreci ayrıntılı olarak anlatılıyor. Makine öğrenimine dayalı bir algoritmanın kullanıldığı çalışmada, 134 çift ile yapılan seansları dinlediği ve ilişkilerin ne zaman biteceğine dair bilgi verildiği ifade ediliyor.

Bir yapay zekanın sevgilinizle yaptığınız konuşmaları dinlemesi ve size üç ay sonunda bu ilişkinin biteceğini söylemesi elbette korkutucu. Ancak yapılan tıbbi çalışmanın faydalarına odaklanmak daha mantıklı olacaktır. En azından yapay zekanın tahminleri üzerinden ilişkiniz hakkında düşünme fırsatı bulabilirsiniz.