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Bu Yapay Zeka Sumo Güreşi Yapıyor!

Bu Yapay Zeka Sumo Güreşi Yapıyor!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Yapay zekanın bin türlüsünü görmüştük ama sumo güreşi yapanını görmemiştik doğrusu. The OpenAI araştırma şirketi, kendi kendine sumo güreşi öğrenen yapay zeka ürününü YouTube'da tanıttı. Elon Musk, "Yapay zeka insanlığı tehdit ediyor" derken bunu kastetmiyordu sanırım.

Orkestra yöneten, ilişkilerin ne zaman biteceğini tahmin eden, hatta kendi dilini geliştiren yapay zekalar derken, şimdi de sumocu yapay zekalar türedi.

Open AI yapay zeka şirketinin son çalışmalarından olan RoboSumo adlı projede, 2 adet yapay zeka robotu sanal ortamda kendi kendine sumo güreşi öğreniyor. Yürümeyi dahi bilmeyen yapay zeka robotların, deneme yanılma yoluyla sumo taktiklerini öğrenerek kendini geliştirecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Robotların YouTube'da yayınlanan videosunda, robotların başlangıçta güreşin taktik ve stratejilerinden tamamen bihaber oldukları, ancak dövüş ilerledikçe hareketlerinin gerçek sumo güreşçilerini andırmaya başladığı görülüyor.

Teknoloji dergisi Wired'a göre, OpenAI'nın, yapay zekanın spontane gelişimini takip etmek için sumo güreşi gibi bir dalı seçmesinin nedeni, robotların bu şekilde hızlı öğrenmeye zorlanabilmesinden ileri geliyor.

RoboSumo'nun yaratıcılarından biri olan Mauran El Şedivat da bu durumu "Farklı aktörler işin içine girdiğinde uyum sağlamak zorunda kalıyorsun: Eğer sağlayamazsan kaybedersin" sözleriyle açıklıyor.

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ETİKETLER: yapay zeka AI OpenAI

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