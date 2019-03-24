Bu Yaz Oyun Yaz! TOGED Yeni Staj Programını Başlattı

Yerli oyun ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), sektöre nitelikli insan gücü sağlamaya yönelik adımlarına bir yenisini ekliyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği üyesi 30’dan fazla stüdyonun katılımıyla gerçekleştirilecek staj programı çerçevesinde 100’ün üzerinde kişiye oyun sektöründe staj yapma imkanı sunulacak.

Dernek bu amaçla, oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere yönelik staj programını duyurdu. Program çerçevesinde 100’den fazla kişi TOGED üyesi oyun stüdyolarında staj yapma fırsatı elde edecek.

Genç Geliştiriciler Sektöre Katılıyor! Başvurular Başladı

Kuruluş amaçlarından biri oyun sektörünün ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek olan TOGED, programı tamamlayan stajyerlere hayalini kurdukları sektörde yer alma fırsatını sunuyor. Oyun geliştirmeye ilgi duyan veya giriş seviyesinde oyun geliştirmeyle uğraşan gençleri üyeleriyle tanıştırarak staj imkanı sağlayan dernek, bu yıl yüzün üzerinde genci sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Staj yapmak isteyen kişilerin ilgilendikleri firmayı belirttikleri bir e-postayı özgeçmişleriyle birlikte [email protected] adresine göndermeleri değerlendirmeye girmesi için yeterli. Program kapsamında genç geliştiricilere staj imkanı sunan stüdyolar şöyle; Alictus, Elite Games, Kodobur, Negentra, Pixega Studio, Taleworlds, Black COCO, Gamester, Mayadem, ATOM, Pixofun, Tiramisu, Crytek, Gram Games, Mildmania, Oldmoustache, Reo-Tek, Udo Games, DGR Project, Havelsan, Mythra Tech, Panteon, SanLab, VLmedia, Digtioy, Infosfer, NAR, Peak Games, Simsoft, Zibumi.

Sizler TOGED'in yeni staj programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!