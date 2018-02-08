Bu Yıl Gelecek Olan Emojiler Belli Oldu

Akıllı telefonların yaygınlaştığı dönemden bu yana duygu belirtmek amaçlı kullanılan emojilerin sayısı her geçen gün artış gösterdi ve bu yıl emojilerin sayısı daha da artıyor. Evrensel olarak Unicode Consortium tarafından tasarlanan yeni emojiler, her kategoriye hitap edecek gibi gözüküyor.

Emojipedia tarafından onaylanmış olarak hazırlanan 'Emoji 11.0' listesinde toplamda 157 yeni emoji bulunuyor. Bu liste içerisinde hayvan, eşya, kızıl saçlı, beyaz saçlı ve saçsız kafalar yer alacakken aynı zamanda duyguları daha iyi ifadece edecek emojiler de geliyor. Ayrıca herhangi bir aksaklık olmazsa Android kullanıcılarının Haziran ayında yepyeni emojilere kavuşabilecekleri ifade ediliyor. iOS kullanıcılarına da bu yılın sonuna doğru yani iOS 12 ile emoji güncellemesi verileceği düşünülüyor.

Yukarıdaki videoda yeni gelecek 157 emojiye yer veren Emojipedia, akıllı cihazlara sunulan emoji sayısının 2823'e yükseleceğini belirtti. Böylelikle kullanıcıların sosyal ortamlarda daha rahat fikir alışverişinde bulunmasını sağlayan Emojipedia, farklı klavye uygulamalarıyla farklı emojilere erişilebileceğinin de altını çizdi.

Yeni listesinde her alana yönelik emoji geliştiren şirket, genellikle eşyalara ve nesnelere yönelmiş gibi gözüküyor. Ancak duygu yüklü emojilerin de gözden kaçmadığını belirtmek gerekiyor.