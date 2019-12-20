Bu Yıl Milyarlarca Saat Oyun Yayını İzledik

StreamElements ve Arsenal isimli araştırma şirketleri, 2019 yılındaki Twitch ve benzeri internet siteleri üzerinden yapılan yayınların izlenme sürelerine dair kimi verileri paylaştılar. İnsanların milyarlarca saat canlı yayın izlediklerini söyleyen araştırmacılar, toplam izleme süresinin 1.5 milyon yıla eşit olduğunu bilgisini aktardılar.

Araştırma şirketlerinin elde ettiği verilere göre Twitch, Mixer, Azubu, Facebook gibi canlı yayın yapılabilen platformlarda yıl içinde toplamda 12.9 milyar saatlik izleme yapıldı. Geçtiğimiz sene bu toplamın 10.8 milyar saat olduğunun altını çizen araştırmacılar, elde edilen bu verilerin sadece oyun yayınlarını kapsamadığını da söylediler. Yani oyun yayını yapılan platformlarda hazırlanan IRL ya da buna benzer içerikler de izleme sürelerinin içerisinde kendine yer buldu.

12.9 milyar saatlik izlemenin çok büyük bir kısmı ise Twitch üzerinden yapıldı. 2019'a kadar neredeyse tekel olan Twitch, bu yıl içerisinde dişli rakipler bulmuş ve büyük bir rekabet içerisine girmişti. Buna rağmen bütün izlemelerin 9.34 milyar saati Twitch üzerinden yapıldı.

Facebook Gaming ve Mixer gibi platformlar hızla büyümeye devam ederlerken, herhangi biri toplamda 1 milyar saatten fazla izlenmeye henüz ulaşılamadı. Buna rağmen her iki platformunda yüzde 149 ila yüzde 210 arasında büyümelerle yıldan yıla kitlelerini geliştirmeye devam ettikleri kaydedildi.

Yayınlanan raporda ilgi çeken bir başka detay ise en çok izlenen oyun olan Fortnite'ın League of Legends tarafından geçilmesi oldu. Ayrıca yakın zaman önce World of Warcraft'ın 55 milyon saat gibi izlemelere ulaşması da dikaktlerden kaçmadı.