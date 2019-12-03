Bu Yıl Türkiye'nin En Çok Konuştuğu Oyunlar Belli Oldu

Twitter, 2019’un sonlarına geldiğimiz şu günlerde bu yıl en çok konuşulan oyunlara dair önemli istatistikler yayınladı. Türkiye’de on milyonlarca kullanıcıyı bir araya getiren sosyal medya sitesi Twitter üzerinde bu yıl Türk kullanıcıların en çok konuştuğu oyunlar, PlayerUnknown’s Battlegrounds, League of Legends, Counter Strike, Grand Theft Auto olarak sıralandı. Türkiye’de en çok konuşulan takım ise G2 Esports oldu.

Twitter daha önceki senelerde olduğu gibi yine oyunların çokça konuşulduğu bir platform olmaya devam ettiğini aktardı. Özellikle e-spor meraklılarının sıklıkla kullandığı Twitter üzerinde 2019’un ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla oyunlar hakkında 500 milyondan fazla tweet atıldı. Yılın başından bu yana ise bir önceki yılın aynı dönemine göre (ilk 9 ayı kapsayan) yüzde 30 artışla 700 milyon tweet atıldı. Her geçen gün daha fazla insan oyunlar hakkında daha fazla tweet atarken 2019’da en fazla tweet atan ülke ise Japonya oldu.

Bu yıl Türkiye’de Twitter’da en çok konuşulan oyunlar:

Türkiye’de geçen ay en çok konuşulan e-spor takımları:

G2 Esports 1907 Fenerbahçe Funplus Phoenix Fnatic Invictus Gaming

Oyun üzerine en fazla tweet atan ülkeler: