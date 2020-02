Bu Yıl Yeni Call of Duty Oyunu ve HD Remaster Oyunlar Göreceğiz

Bu sene yeni bir Call of Duty oyunu görmek değil, görmemek bizleri şaşırtırdı. Değil mi, sevgili takipçiler? Ama Activision Blizzard bu konuda sürpriz yapmayı hiç sevmiyor. Diğer bir deyişle, bu sene de yeni bir Call of Duty oyunu göreceğimiz kesinleşti.

Büyük yayıncıların, 2020 finansal yılının üçüncü çeyreğiyle ilgili olarak analistlere ve yatırımcılara yönelik olarak konferanslar düzenledikleri bir dönemdeyiz. Activision Blizzard da bu büyük yayıncılardan bir tanesi oluyor. Amerika menşeli yayıncı öncelikli olarak son çıkan Call of Duty: Modern Warfare oyununun başarısına değindi. Söylediğine göre, çift haneli yüzde artışı ile Call of Duty: Black Ops 4 oyununu geride bırakmış. Net bir rakam verilmiş değil ama zaten muazzam bir performans sergilendiği için şaşırmamak lazım.

Öte yandan sıradaki Call of Duty oyununun 2021 finansal yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulacağı belirtildi. Yani 1 Ekim - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, serinin sıradaki oyunu ile buluşacağız. Oyunu hangi stüdyonun geliştirdiği söylenmedi ama ilginç bir şekilde bu yeni oyunun çıktığı dönemde Call of Duty: Modern Warfare ile sağlanan başarının üstüne çıkamayacağı düşünülüyor. Hatırlayacağınız üzere Raven Software ve Sledgehammer Games stüdyoları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, bu sene çıkacak olan oyunun Treyarch Studios tarafından geliştirilmesine karar verildiği iddia edilmişti. Hatta oyunun adının Call of Duty: Black Ops 5 olacağı ve Soğuk Savaş dönemini konu alacağı da söylenmişti. Gelişemeler ne yönde olacak bakalım?

Activision Blizzard finansal konferans sırasında birçok HD Remaster ve yeniden hayal edilmiş oyunların geliştirilme aşamasında olduklarını da duyurdu. Bu esasında tam olarak yeni bir bilgi değil. Amerika menşeli yayıncı daha önceden de daha fazla HD Remaster ve yeniden hayal edilmiş oyun göreceğimizi söylemişti. Hatta Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ile ilgili bir takım veri tabanı sızıntılarıyla karşılaşmıştık. Yeni diyebileceğimiz kısmı, bu yapımların 2020 yılının ilerleyen zamanlarında duyurulacak oluşları. Hepsinin olmasa da birkaçının E3 2020 fuarı sırasında duyurulmasını bekleyebiliriz.