Bu Yılın E3 Fuarında E3 Coliseum Düzenlenmeyecek

Bu yılın E3 fuarı için zaman giderek daralıyor. Heyecanlıyız tabii ki. Yeni oyun duyuruları, geliştirilme aşamasındaki oyunlar ile ilgili yeni detaylar, yeni fragmanlar ve yeni oynanış videoları ile dolu dolu bir hafta bizleri bekliyor.

Ancak heyecan verici gelişmelere rağmen üzücü gelişmeler de olmuyor değil. Bildiğiniz gibi Sony Interactive Entertainment bu sene yine fuara katılımda bulunmayacak. Bunun üzerine bir kötü haberi de Geoff Keighley verdi. Bu sene E3 Coliseum olmayacak.

Geoff Keighley tarafından düzenlenen E3 Coliseum, yirmi beş yıldır E3 fuarlarının bir parçasıydı. Gerek yayıncılar, gerekse de geliştiriciler bu kapsamda paneller düzenlerler ve yeni duyurulan veya halihazırda geliştirilme aşaması devam eden oyunlar ile ilgili daha fazla detay paylaşımı yapılırdı.

Twitter hesabı üzerinden bir bildiri yayınlayan Keighley, "E3 Coliseum düzenlemekten vazgeçerek zor bir karar verdim. 25 yıl boyunca ilk kez, E3'e katılmayacağım. Gelecekte endüstriyi farklı şekillerde ve farklı etkinliklerle desteklemek için sabırsızlanıyorum." yorumunda bulundu.

I wanted to share some important news about my plans around E3 2020. pic.twitter.com/EhrreKV9oR