Bu Yöntem Sosyal Medyayı İkiye Ayırdı

Amerika sınırları içerisinde yaşayan Meagen isimli kadın, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündeme oturdu.

Çıplak Güneşlenme

Bacaklarını yukarı kaldırarak çıplak bir şekilde güneşlenen Meagen, söz konusu duruş pozisyonuna ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Perineum güneşlenmesi olarak adlandırılan bu duruş, genital organ ile anüs arasında kalan bölgenin güneşlendirilmesi prensibine dayanıyor.

Meagen, söz konusu güneşlenmenin yarım dakika ila beş dakika arasında yapıldığında pek çok faydasının olduğunu söyledi. Meagen'e göre bu duruş uyku sorunlarını düzenliyor, enerji seviyesini yükseltiyor, cinsel performansta artışa yol açıyor.

Genç kadının yaptığı paylaşımlar hızla yayılırken sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. The Sun aracılığı ile açıklama yapan uzmanlar, bu yöntemin yarardan çok zarar doğuracağını belirtti. Bu yöntemin cilt kanseri riskini artırdığını belirten uzmanlar, gün ışığı altında yürüyüş yapmanın D vitamini açısından daha doğru olduğunu söyledi.