Bugatti, 5.8 Milyonluk Dolarlık Spor Aracından 40 Adet Sattı

Geçtiğimiz gün düzenlenen lansmanda yepyeni Divo modelini duyuran Bugatti, daha şimdiden 40 adet sipariş aldığını açıkladı. Chiron'a göre daha hafif ve daha fazla bastırma kuvvetine sahip olan Divo'nun oldukça dikkat çektiğini söylemek gerekiyor.

ABD üzerinde yapılan lansman ile Divo'yu tanıtan spor araba üreticisi Bugatti, bu aracın Chiron ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyledi. Fakat Chiron'a göre ortalama 34 kilogram daha hafif olmasıyla ilgi toplayan Divo'nun aynı zamanda lastik sıcaklığını düzenleyen dört farklı hava akışının olduğu belirtildi.

Ayrıca Chiron'a oranla hafif lastikler, daha az bölme alanı ve bir karbon fiber kapağı ile farkını yansıtan yeni aracın hafif olmasına rağmen daha yavaş olması da gözlerden kaçmadı. Bugatti CEO'su Stephan Winkelmann tarafından yapılan açıklamada Chiron'un hızı 260 mile kadar çıkıyorken Divo'nun en üst hızı 236 mil olarak dile getirildi.

Yalnızca turkuaz ve siyah rengine sahip olacak Divo'nun bu anlamda "Divo Racing Blue" ismine de uygun görüldüğü ifade edildi. Çok yeni bir araç olmasına ve 5,8 milyon dolarlık fiyatına rağmen Divo'nun 40'ı aşkın sipariş aldığını da belirtmek gerekiyor. İlerleyen dönemlerde bu aracın Chiron'un yerini alıp alamayacağını göreceğiz.

Peki sizin seçiminiz Chiron mu yoksa Divo mu olurdu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!