Bugatti CEO'sundan Dikkat Çeken Açıklama: Porsche Kullanıyorum

Bugatti CEO'su Stephan Winkelmann verdiği röportaj sırasında oldukça ilginç bir detay hakkında açıklamada bulundu.

'Porsche Kullanıyorum'

Genel olarak bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketi temsil ettiğiniz için o şirketin ürünlerini kullanmanız beklenir. Ancak Bugatti şirketinin tepesindeki isim olan Stephan Winkelmann bunu pek de umursamıyor gibi gözüküyor. Autocar ile röportaj yapan Winkelmann, bu konuşmalar sırasında çok ilginç bazı detaylara değindi.

Kendisine yönelik sorulan hangi aracı kullanıyorsunuz sorusuna "Porsche Panamera Sport Turismo" yanıtını veren Stephan, pek çok kişinin dikkatini çeken bu durum hakkında daha geniş bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olacak ki sözlerine devam etti.

Kullandığı otomobili her sene düzenli olarak değiştirdiğini belirten Winkelmann, bunun markalar ile alakalı bir durum olmadığını ve Bugatti modellerini kullandığını da ekledi. Ancak şu sıralar ağırlıklı olarak Porsche Panamera Sport Turismo modelini kullandığını açıkladı. Bu modelin neye benzediğini merak ediyorsanız hemen üstteki görsele bakabilirsiniz.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin tepesindeki bir isim için bu hareket doğru mu yoksa markayı küçük düşürücü bir hareket mi? Konu ile ilgili görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlere iletebilirsiniz.