Bugatti, Elektrikli Otomobillere Karşı Bir Süre Daha Direnecek

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Bugatti’nin Veyron, Chiron ve Divo gibi içten yanmalı motorlara sahip hiper otomobiller ürettiğini gördük. Ancak kısa süre önce Bugatti CEO’su Stephan Winkelmann, Molsheim’daki tesiste sıfır emisyonlu bir otomobil üretebilmek için Volkswagen Grubu ile görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Bu durum, Bugatti’nin otomotiv endüstrisindeki mücadelesinin elektrik teknolojileriyle harmanlanmasına yönelik bir girişim olarak yorumlanmıştı.

İçten Yanmalı Motorlara Devam

2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda Autocar’a konuşan Winkelmann ise, Bugatti’nin muhtemelen önümüzdeki 10 yıl daha elektrikli otomobil teknolojilerine karşı direneceğini söylerek, “Bugatti elektrikli otomobil pazarına girdiğinde, sadece pazara girmekle kalmayıp pazarın en iyisi olacak. İçten yanmalı motorların halen hatırı sayılır bir geleceği olduğunu görüyorum.” dedi.

Elektrikli otomobiller konusunda Volkswagen Grubu’nun desteğine ihtiyaç duyacaklarını kabul eden Winkelmann, “Umarım bu gerçekleşir ve daha sonra bunun hakkında yine konuşuruz. Volkswagen Grubu, elektrikli araçlar geliştirme konusunda birçok imkana sahip, bu sayede bütçemizi daha ekonomik şekilde kullanabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Her Yıl 4.000 Ağaç Dikecek

Bugatti’nin, eski ve beğenilen içten yanmalı motorlara bağlı kalmasına rağmen karbon emisyonlarını sıfırlaması gerekiyor. Hali hazırda dünya genelinde 700 adet Bugatti Veyron ve Chiron yollarda dolaşıyor ve bu araçların her biri yılda 1.600 km’den az mesafe kat ediyor. Hatta bu otomobillerin çevreye verdiği zararı telafi edebilmek için Bugatti’nin her yıl 4.000 adet ağaç dikmesi gerektiği bile hesaplandı. Marka, Fransız çevre örgütü ile ortaklığının bir parçası olarak bunu 2020’den itibaren yapmaya başlayacak.

Ağaç dikmesinin yanı sıra Bugatti, Chiron modelinin de üretildiği Molsheim tesisinde temiz gaz ve elektrikle birlikte yeşil enerji kullanımına geçecek.