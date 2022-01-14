Bugatti'nin Yeni E-scooter'ı Şaşırtıcı Derecede Yavaş!

Süper arabalarıyla bilinen Bugatti, ilk elektrikli scooter'ını tanıttı ve özellikleri şaşırtıcı bir şekilde hayal kırıklığı yarattı. Scooter, oyun kulaklıkları ve gerçek kablosuz kulakiçi kulaklıkları ile tanınan Bytech International ile işbirliği içinde inşa edildi ve CES 2022'de sessizce tanıtıldı. Gelin hep beraber söz konusu şu yavaşlığıyla dikkatleri üzerine çeken e-scooter'a bir göz atalım.

Bugatti'nin Yeni E-scooter'ı Hayal Kırıklığı Yarattı

Scooter'ın istatistiklerine bir göz attığımızda, gösteri alanında dalga geçilen bir ürün olması şaşırtıcı gelmiyor. Makul derecede hafif olan scooter, 15,8 kg ağırlığında ancak yalnızca 30.26 kmh'lik bir maksimum hıza sahip. - mütevazı Segway-Ninebot ES4 ile aynı hız sınırı. Bu, performanstan ziyade günlük şehir sürüşü için yapılmış bir scooter gibi görünüyor, ancak normal koşullarda sadece 22 mil ile menzili ortalamanın oldukça altında.

Bu, Bugatti ve Bytech'in mütevazı 36V 10Ah pil seçiminden doğan bir kusur.

Scooter Bugatti'nin arabalarından esinlenerek dizayn edildi. Bunlar arasında Fransız mavisi, gümüş ve siyah renk seçeneklerinin yanı sıra dijital bir gösterge ekranı, dönüş sinyalleri ve Bugatti logosunu arkanızdaki yola yansıtan bir arka lamba yer alıyor. Scooter, standart bir duvar prizi ile kolayca şarj edilebiliyor.

Şirket, scooter için henüz bir isim veya fiyat bilgisi açıklamadı. Böylesinde güçlü bir isme sahip olan markadan arka ışık gibi gösterişli dokunuşlar ve daha az ünlü olan benzer özelliklere sahip scooter'lardan çok daha fazlasını beklerdik. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugatti'nin yeni e-scooter'ını deneyimlemek ister miydiniz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.