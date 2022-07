Bugün Dünya Nüfusunun %99'u Gün Işığını Aynı Anda Deneyimleyecek

Herhangi bir anda Dünya'nın bir tarafı Güneş ışığına sahipken, diğer tarafı karanlıktadır. Bu bu zamana kadar herkesin bildiği basit bir geometridien ibaret. Bu durumda sezgisel olarak, herhangi bir zamanda gezegenin nüfusunun kabaca yarısının karanlıkta olması mantıklı ancak Dünya'mızdaki insanların coğrafyası ve dağılımı aslında bundan biraz daha karmaşık. Öyle ki, hemen hemen her insan 8 Temmuz'da aynı anda bir tür doğrudan veya dolaylı Güneş ışığını deneyimleyecek.

Her yıl bugünlerde, Dünya'daki insanların %99'unun gün ışığını aynı anda, özellikle de Türkiye saati ile öğlen 14:15'te yaşayacağına dair raporlar dolaşmaya başlıyor.

Bu yıl Timeanddate.com bu iddiayı araştırmaya karar verdi ve Dünya nüfusunun en az %3'ünün gece geç veya sabah erken saatlerde gözlerine çarpan sınırlı miktardaki fotonu gerçekten algılayamayabileceği uyarısıyla "teknik olarak doğru" olduğunu buldu.

Each 8th of July, at 11:15 UTC, 99% of the world's population is experiencing daylight. This day should have a name, and it should be a holiday. pic.twitter.com/4BcDS4MHKy