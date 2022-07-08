Bugün Dünya Nüfusunun %99'u Gün Işığını Aynı Anda Deneyimleyecek

Herhangi bir anda Dünya'nın bir tarafı Güneş ışığına sahipken, diğer tarafı karanlıktadır. Bu bu zamana kadar herkesin bildiği basit bir geometridien ibaret. Bu durumda sezgisel olarak, herhangi bir zamanda gezegenin nüfusunun kabaca yarısının karanlıkta olması mantıklı ancak Dünya'mızdaki insanların coğrafyası ve dağılımı aslında bundan biraz daha karmaşık. Öyle ki, hemen hemen her insan 8 Temmuz'da aynı anda bir tür doğrudan veya dolaylı Güneş ışığını deneyimleyecek.

Her yıl bugünlerde, Dünya'daki insanların %99'unun gün ışığını aynı anda, özellikle de Türkiye saati ile öğlen 14:15'te yaşayacağına dair raporlar dolaşmaya başlıyor.

Bu yıl Timeanddate.com bu iddiayı araştırmaya karar verdi ve Dünya nüfusunun en az %3'ünün gece geç veya sabah erken saatlerde gözlerine çarpan sınırlı miktardaki fotonu gerçekten algılayamayabileceği uyarısıyla "teknik olarak doğru" olduğunu buldu.

Each 8th of July, at 11:15 UTC, 99% of the world's population is experiencing daylight. This day should have a name, and it should be a holiday. pic.twitter.com/4BcDS4MHKy — The Decolonial Atlas (@decolonialatlas) July 7, 2021

Gün Işığı Tüm Dünya'da Saat Kaçta Deneyimlenebilecek?

Burada neler olduğunu anlamak için bazı tanımları aradan çıkarmak gerek. Güneş ufkun üzerindeyken buna gün ışığı diyoruz ancak Güneş'in doğrudan ufkun üzerinde parlamadığı üç alacakaranlık evresi vardır. Bu esnada Güneş doğrudan yüzeyde parlamaz ancak yine de atmosferi aydınlatan ışığını görebiliriz. En loş alacakaranlık evresi, Güneş'in ufkun 12 ila 18 derece altında olduğu astronomik alacakaranlıktır (18 dereceden fazlası gece olarak kabul edilir.)

Yani Cuma günü Türkiye saati ile 14:15'te Pasifik Adaları ve Avustralya/Okyanusya bölgesi hariç hemen hemen tüm nüfuslu kara kütlelerinin bir tür gün ışığı veya alacakaranlık yaşayacağı doğru.

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