Bugüne Kadar Steam'de Kaç Para Harcadığınızı Görün

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam için yeni bir özellik daha eklendi. Valve yeni özellikle birlikte, bugüne kadar Steam’de ne kadar para harcadığınızı bulabileceğinizi söyledi.

İlk olarak 2003 yılında kullanıma açılan Steam, bütün oyun dünyasını kökten değiştirmiş ve batıyor denilen oyun sektörünü bambaşka bir noktaya getirmişti. Kutulu oyun masrafını düşüren, oyunlara erişimi kolaylaştıran ve sunduğu çok farklı özelliklerle oyuncuların hayatını kolaylaştıran Steam, yeni bir özelliğini daha devreye aldı. Özellikle indirim dönemlerinde cüzdanlarımıza kast eden dijital mağaza, “External Funds Used” adını verdiği yeni sayfasıyla birlikte bugüne kadar Steam üzerinde harcadığınız parayı göstermeye başladı.

Bu adrese tıklamak suretiyle ulaşabildiğiniz yeni özelliği kullanabilmek için Steam hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olmanız gerekirken, basitçe tasarlanan sayfada üç farklı başlık olduğu görüldü. Total Spend başlığı altında bugüne kadar harcadığınız bütün para Amerikan Doları olarak karşınıza çıkarken, hemen altında OldSpend başlığı yer aldı. 2015 yılında devreye alınan “Limited User Account” özelliğinden öncesini hesaplayan Old Spend’in, 2015 yılında Steam’in beş dolardan daha az harcama yapan zararlı hesapları engellemesinden önce yapılan harcamaları gün yüzüne çıkardığı dile getirildi. PWSpend başlığının ise Perfect World Entertainment olarak isimlendirilen ve Steam’in ilk elden partnerleri olan CS:GO ve Dota 2 gibi oyunlar içerisinde harcanan toplam parayı belirttiği söylendi.

Sizin hesabınızda yazan toplam harcama miktarı nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Steam Steam, Valve firması tarafından geliştirilen popüler dijital oyun satın alma ve oyun platformudur. İndir Steam İnternet üzerinden en güncel sunucuları (serverlar) görmenizi ve orijinal oyunlarınızla internet üzerinden (online) multiplayer oynamanızı sağlayan oyun platformu. İndir Steam İnternet üzerinden popüler online olarak oyun oynayabildiğiniz bir platform olan Steam'in Android için geliştirilmiş sohbet, güncelleme ve özel fırsatlarını mobil cihazınız aracılığıyla yararlanmanızı sağlayan uygulamasıdır. İndir Steam Steam iPhone uygulaması ile arkadaşlarınızla sohbet edebilir, kampanyaları takip edebilirsiniz. İndir Steam Steam Windows Phone uygulaması ile son oyunları, topluluğu takip etmekten uzaktan oyun indirmeye pek çok şeyi yapabilirsiniz. İndir Steam Steam oyun platformunun Linux versiyonudur. İndir









