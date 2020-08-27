Bilim Kurulu Üyesi Bulaşıcılığın En Riskli Olduğu Dönemleri Açıkladı

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemimizi oluşturan yeni tip koronavirüs ile ilgili çalışmalar devam ettikçe daha fazla bilgiye ulaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yeşim Taşova koronavirüsle enfekte olmuş bireylerde bulaşıcılığın en riskli olduğu dönemleri açıkladı.

Bulaşıcılıkta En Riskli Dönemler Hangileri?

Taşova'nın konuşmasında öne çıkan noktalar şu şekilde:

"Hastaya temas ettikten sonra öksürük, ateş, yaygın kas ağrısı, vücut ağrıları gibi ilk bulguların ortaya çıktığı en bulaştırıcı dönem, kuluçka dönemidir. Dört ila yedi gün arası bir dönem. Bu, iki gün kadar kısa, on dört gün kadar uzun olabiliyor. Daha bu bulguların hiç ortaya çıkmadığı 48 saat öncesi ve bulguların ortaya çıktığı ilk gün, bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem. Hastaneye yatıştan sonraki sekiz gün civarında yoğun bakım gerektiren akut solunum sıkıntısı sendromuna ve yoğun bakıma kadar gidebiliyor hasta. Ne kadar hafifse geçişi de o kadar kolay oluyor. Ağır olan olgularda, ne kadar ağır olarak geçirirse de bulguların ortadan kalkması da o kadar uzun sürüyor."

Taşova'nın konuşmasından da anlayabileceğimiz üzere virüs ile enfekte olan kişiler belirtilerin gösterilmediği kuluçka sürecinde bulaştırıcılık açısından oldukça ciddi bir riske sahip. Bu süreçte kendisini iyi hisseden kişiler gündelik sosyal hayatına devam ettiği ve yakın ilişkiler kurduğu için virüsü yayma potansiyeline sahip oluyor.

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