Bulgaristan, Bitcoin'den Köşeyi Döndü

Bulgar polisinin Mayıs ayında düzenlediği yolsuzluk operasyonunda ele geçirdiği Bitcoin'ler, son altı ayda yüzde 600 değer kazanarak Bulgaristan'ın ulusal borcunun dörtte birini ödeyebilecek bir paraya ulaştı.

Şu sıralar tüm dünyanın ana gündem maddesi, şüphesiz ki sanal para birimi Bitcoin. Sokakta, televizyonda, sosyal medyada ve hatta kahvede dahi artık Bitcoin konuşuluyor.

Yatırımcısının yüzünü güldüren popüler kripto para birimi, Balkan ülkesi Bulgaristan'ı hiç ummadığı şekilde zengin etti. Bulgar polisinin, Mayıs ayında organize suç çetesine düzenlediği yolsuzluk operasyonunda ele geçirdiği 500 milyon dolarlık Bitcoin, son altı aydaki değer atışıyla 3 milyar dolara ulaştı.

Avrupa Yasa Uygulama Merkezi tarafından gümrük dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, suç çetesinin ülkeye gıda ithalatı yaparken, gerekli gümrük ücretlerini ödememek adına Bulgaristan gümrüklerindeki bilgisayarlara girerek virüs yükledikleri belirlendi.

Çetenin Bulgaristan dışında; Makedonya, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan'da da bağlantıları olduğu tespit edildi. Mayıs ayında düzenlenen operasyonda ele geçirilen 213 bin 519 Bitcoin'in, o dönemki toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolardı.

Bugün itibarıyla 17 bin dolardan işlem gören Bitcoin, görünen o ki en çok Bulgaristan'a yaradı. Öyle ki Bulgar polisinin ele geçirdiği Bitcoin'ler toplamda 3 milyar dolara ulaştı. Yetkililer, söz konusu Bitcoin'lerin Bulgaristan'ın ulasal borcunun dörtte birini ödeyebileceğini söylüyor.

Bulgar polisi, 12 ülkede bağlantıları bulunan organize suç örgütünü çökerttiklerini, çetenin takip edilmesi çok zor olduğu için Bitcoin kullandığını belirtti.