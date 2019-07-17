Bulgaristan'da Siber Güvenlik Skandalı

Bulgaristan’da Ulusal Gelir Kurumu'na yapılan siber saldırı sonrası, ülkede neredeyse tüm yetişkinlere ait kişisel bilgilerin çalındığı belirtiliyor.

7 milyonluk nüfusa sahip ülkede siber saldırıyla gizliliği ihlal edilen bilgiler arasında, isim, adres ve sosyal güvenlik numalararının yanı sıra kişisel gelirler ve sağlık durumlarına ait detaylar da bulunuyor.

Saldırı sonrasında Bulgaristan medyasına, saldırıyı gerçekleştiren hacker tarafından gönderildiği iddia edilen bir e-posta ulaştı. Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 5 milyondan fazla kişiye ait bilgilerin ele geçirildiği iddia edilen e-postada, çalınan bilgilere erişim teklifi yapılması ve hükümetin siber güvenlik konusunda eleştirilmesi dikkat çekti.

Bulgaristan'daki İlk Vaka

Kişisel bilgilerin çalındığını doğrulayan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, "Bu belki de Bulgaristan'da başarıya ulaşan ilk vaka." dedi. Bulgar Bilimler Akademisi’nde siber güvenlik konusunda çalışan öğretim görevlisi Vesselin Bontchev de, "Şunu söyleyebiliriz ki, Bulgaristan’ın yetişkin nüfusunun neredeyse tamamına ait bilgilerin gizliği ihlal edildi." diye konuştu.

Bakan Özür Diledi

20 yaşındaki bir şüpheli, saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Siber saldırı olayı hakkında parlamentoda konuşan Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goranov, kişisel verilerin ihlal edildiği olay nedeniyle özür diledi ve saldırıdan sorumlu olan kişilerin yasalar gereği gereken cezayı alacağını söyledi.