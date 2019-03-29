Bulletstorm: Duke of Switch, Bu Yaz Switch İçin Gelecek

Mermilerin, tekmelerin, yumrukların ve küfürlerin havalarda uçuştuğu ve aksiyonun bir an olsun dinmediği Bulletstorm, ilk olarak 2011 yılında PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. 2017 yılında da Bulletstorm: Full Clip Edition sürümü ile PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında bir kez daha satışa sunulan oyun, platform platform gezmeye devam ediyor.

Gearbox Software tarafından yayınlanan oyun, PAX East 2019 etkinliğinde nihayet Switch için de duyuruldu. Ukrayna menşeli Dragon’s Lake stüdyosuyla işbirliğinin yapıldığı Bulletstorm: Duke of Switch adı altında hazırlanan Switch versiyonu, Yaz mevsiminin başlarında satışa sunulacak.

Bulletstorm: Full Clip Edition ile aynı içeriğin eksiksiz olarak sunulacağı oyunda, yayınlanmış Gun Sonata ve Blood Symphony de dahil tüm indirilebilir içerikler bulunacak. Duke Nukem karakteri de buna dahil olacak.

Dead Echo isimli paralı asker timinin başından geçenlerin anlatıldığı oyunda, Grayson Hunt isimli bir karakteri yönetiyoruz. Evrenin Confederation of Planets tarafından yönetildiği yirmi altıncı yüzyılda geçen Bulletstorm oyununda, General Sarrano tarafından verilen emir doğrultusunda Dead Echo timi, Bryce Novak isimli bir adamı öldürüyorlar. Ne var ki bu adamın daha sonradan sivil bir muhabir olduğunu öğrenen tim, ihanete uğradığını anlıyor ve akabinde de General Sarrano'ya karşı aksiyon dolu bir intikam macerası başlıyor.