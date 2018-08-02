Bulmacalar ve Sudoku Zeka Geliştirmiyor!

Kanada’nın Western Üniversitesinde görevli bir grup bilim insanı, bulmacaların zekaya yönelik etkilerini ele aldı. Sudoku başta olmak üzere bulmacaları ele alan bilim insanları, Sudoku zeka geliştirmiyor, sonucuna ulaştı.

Kanada Western Üniversitesi Beyin ve Zeka Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında iki farklı grup üzerinde uzun süreli bir araştırma yürütüldüğü söylenirken, iki grubun araştırma sonucundaki durumlarına bakılarak, çıkarım yapıldı.

Deneye katılanları iki gruba ayırdıklarını söyleyen bilim insanları, birinci gruba 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynattıklarını, ikinci grubaysa bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynatmadıklarını dile getirdiler. Daha sonra iki ayrı grubu çeşitli testlere sokan araştırmacılar, 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanların test sonuçlarıyla oynamayanların test sonuçlarının birbirlerine çok yakın olduğunu saptadılar.

Araştırma ekibinde yer alan Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunları oynamayanlardan daha iyi sonuç almadıklarını tespit ettiklerini belirtti. Neuropsychologia isimli akademik dergide yayınlanan sonuçlarla birlikte zeka geliştirdiği iddia edilen bulmaca veya oyunların etkili olmadıkları tespit edilirken, bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.