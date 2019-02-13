Bulut Bilişim, 130 Bin Kişiye Yeni İş İmkanı Sunacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nün, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle hayata geçirdiği konferansta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bulut bilişiminin 2022 yılına kadar Türkiye’de 130 binden fazla kişiye yeni iş imkanı sunacağını söyledi.

Ankara BTK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Bulut Bilişim ve Veri Dolaşımı Konferansı”nda, veri temelli ekonomi ve endüstri 4.0 kapsamında bulut bilişimin sağladığı katma değer ile dünyadaki trendler masaya yatırıldı.

Konferansta konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan, bulut bilişimin iş dünyasında maliyetleri düşürdüğünü ve e-ticaretin gelişimine önemli bir katkıda bulunduğunu söyleyerek, “Öngörülerimize göre bulut bilişim, 2022 yılına kadar Türkiye’de 130 binden fazla kişiye yeni iş imkanı sunacak" dedi.

"Bulut bilişim uzmanlığı, büyük veri analistliği, ortak kullanılan araç şoförlüğü, sürücüsüz araç mühendisliği gibi yeni meslek dalları hayatımızın merkezine yerleşecek” diyen Sayan, buradaki önemli noktanın iş dünyasıyla hızla ilerleyen bulut bilişime yetişmek olduğunu vurguladı.

Sayan ayrıca, dijital becerileri öğrenmek ve dönüşen mesleklere adapte olabilmek için eğitimin olmazsa olmaz bir faktör olduğunu belirtti.



