Google Stadia'nın Batmasına Rağmen Bulut Oyun Sistemi Hala Umut Vadediyor

Ülkemizde kurun da etkisiyle artık donanımları ucuz bir şekilde toparlamak neredeyse imkansız hale geldi. Modern oyunları orta grafik ayarlarda açabileceğiniz bir bilgisayar dahi binlerce liraya mâl oluyor. Hal böyleyken birçok Türk oyunsever, son yıllarda büyük gelişme gösteren bulut oyunculuk sistemine yöneldi.

Geforce Now, Xcloud ve Google Stadia gibi ürünler bulut oyun sistemlerinde öne çıktı. Fakat kötü gidişatın ardından Google, Stadia'nın fişini geçtiğimiz günlerde çekmişti. Peki sorun Google'da mı yoksa bulut oyunculuk sisteminde mi?

Bulut Sistemler Oyunculuğun Geleceği Mi?

Bulut sistemlerden kısaca bahsetmek gerekirse, sizin yerinize soğuk depolarda çalışan donanımların istediğiniz oyunu çalıştırması ve size ekran görüntüsünü göndermesi diyebiliriz.

Aslında bulut tabanlı bilgisayar erişimi, uzun yıllardır var olan bir teknolojiydi. Ancak son firmaların düşük gecikme sürelerine ulaşması ve dünya genelinde internetin hızlanmasıyla daha ulaşılır bir hale geldi.

Şu an en yaygın olan sistemlerden Geforce Now, ülkemizde aylık olarak 110 TL'ye sunuluyor. Kesintisiz 6 saat boyunca gayet yüksek grafiklerde istediğiniz oyunu oynayabildiğiniz sistem, ilk bakışta pahalı gibi görünse de aslında fazlasıyla uygun.

En basit işlemle bakmak gerekirse, ekran kartlarını en zorlayan oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077'yi Geforce Now üzerinde oynamak isterseniz sistem size RTX 2080'e sahip bir donanım sağlıyor.

29 Ekim 2022 itibarıyla RTX 2080'e sahip, Geforce Now'ın sizlere sunduğu donanım ile yarışabilecek bir bilgisayar toplamak için en azından 15 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani 136 aylık Geforce Now parasına ancak bir bilgisayar alabiliyorsunuz.

Şu an için sadece oyun amacıyla kullanılacaksa bilgisayar almak yerine konsollara veya bulut oyun sistemlerine yönelmek çok daha mantıklı duruyor.

Öte yandan Xbox ve Nvidia'nın bulut sistemlerinden hem finansal hem de oyuncu tarafından aldığı olumlu geri dönüşler, önümüzdeki 5 sene içerisinde bu teknolojinin çok daha yaygınlaşacağını gösteriyor.