Bundan 70 Milyon Yıl Önce Günler Daha Kısaymış

Dünya’daki bir gün 24 saatten oluşuyor olsa da Dünya'nın var olduğu zaman boyunca durum hep böyle değildi. Yeni yapılan bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre bundan 70 milyon yıl önce bir gün 23.5 saatti.

Ahtapot, midye, salyangoz ve sümüklü böcek gibi yumuşakçalar üzerinde yapılan araştırmada bilim insanları, 70 milyon yıl önce ölmüş olan bir yumuşakçanın fosilleşmiş kabuğunu incelediler. Yumuşakçanın kabuğunun ne hızla büyüdüğünü bilen bilim insanları, bu sayede 70 milyon yıl önce bir yılda yer alan gün sayısını bulabildiler. Yumuşakçanın büyüme halkalarını inceleyen bilim insanları, yumuşakçanın yaşadığı zamanlarda bir yılın 372 günden oluştuğunu tespit ettiler. Günümüzde bir yılın 365 günden oluştuğu düşünüldüğünde bu durum, her günün şimdikinden yarım saat daha kısa olduğunu gösteriyor.

Paleoceanography and Paleoclimatology isimli dergide yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre Dünya, 70 milyon yıl önce daha hızlı dönüyordu. Bu sebeple oluşan yarım saatlik fark çok gibi görünmese de bir yılın 365 günden değil de 372 günden oluştuğu düşünülünce farkın büyüklüğü ortaya çıkıyor.

Yapılan araştırma, Dünya ve Ay arasındaki ilişkiye de ışık tutuyor. Ay’ın çekim kuvvetinin yüz milyonlarca yıl içinde Dünya’nın dönüşünü yavaşlattığı düşünülüyor. Ayrıca Ay, her yıl Dünya’dan yavaş da olsa uzaklaşıyor. Bu uzaklaşma yaklaşık olarak 2.5 cm’den az olsa da yine de ölçülebilen bir değer. Bu bilgilerin ışığında ilerleyen zamanlarda Dünya'da bir günün farklı dönemlerde kaç saatten oluştuğunun öğrenilmesi hedefleniyor.