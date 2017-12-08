Bundan Sonra Google'da Arattığınız Şeyleri, Ünlüler Cevaplayacak

Eskiden bir şeyi merak ettiğimizde başvurduğumuz yegane şey, evimizdeki ansiklopedilerdi. Büyük bir heyecanla sayfaları çevirdiğimiz ve aradığımız şeyi bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiğimiz günler, Google amcanın gelmesiyle son buldu. Teknoloji devi, kullanıcıların arama deneyimlerini daha ilginç bir hale getirmek için bazı ünlülerle ortaklık kurduğunu açıkladı.

Google, bir avuç ünlüyle ortaklık kurarak, o kişilerle ilgili soruları bizzat ünlülerin yanıtlamasını sağlayacak. İyi de nasıl? Şöyle ki; örneğin söz konusu ünlü ile ilgili merak ettiğiniz bir şey var ve bunu Google amcamıza sorarak öğrenmek istiyorsunuz. Soruyu sorduğunuzda karşınıza bir anda, hakkında merak ettiğiniz ünlü çıkıyor ve sorunuzu selfie tarzı videolarla cevaplıyor.

Sorunuzun cevabını aldıktan sonra, diğer soru-cevap videoları otomatik olarak oynatılıyor. Google'ın bu adımı, geleneksel arama stilinden belirgin bir şekilde ayrılıyor. Her ne kadar şu an sadece ABD'deki kullanıcılara sunulsa da Google'ın ilerleyen zamanlarda bu özelliği daha geniş kitlelere yaymayı planladığını söyleniyor.

Söz konusu özellik şu anda, Priyanka Chopra, Will Ferrell, Tracee Ellis Ross, Gina Rodriguez, Kenan Thompson, Allison Williams, Nick Jonas, Mark Wahlberg, James Franco, Seth MacFarlane, Jonathan Yeo ve Dominique Ansel için geçerli. Yani yukarda saymış olduğum ünlülerle ilgili bir arama yaptığınızda, selfie tarzı soru-cevap videolarıyla karşılaşacaksınız. Gayet hoş ve farklı bir deneyim olacağından şüphe yok.

Bununla birlikte özelliğin, yalnızca mobildeki Google aramaları için geçerli olduğunu da belirtelim.