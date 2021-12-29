Bundle 2021 Yılının İz Bırakan Olaylarını NFT Koleksiyonu Yaptı

Ülkemizdeki milyonlarca kullanıcı tarafından severek kullanılan popüler haber uygulaması Bundle, 2021 yılının iz bırakan olaylarını NFT koleksiyonu haline getirdi.

Bundle'dan 2021 Yılına Gülümseterek Veda Eden NFT Koleksiyonu

Her yılı benzersiz derlemelerle kapatmayı adet haline getiren Bundle, bu seneye iz bırakan bazı olayların yer aldığı NFT koleksiyonu ile ved etmeye hazırlanıyor. Geleneksel yılbaşı tebrik kartı konseptinin 'ironik bir versiyonu' olarak tanımlanan 2021 Hatıra Kartları, çoğunlukla olumsuz olayları ve birkaç güz yüldüren anı ölümsüz hale getiriyor.

Proje aslında bir 'Beğendiğini Seç ve Paylaş' mekanizması üzerine kurulu durumda. Öte taraftan 2021 Hatıra Kartları'nı öne çıkaran çok daha başka bir detay söz konusu: Bir NFT projesi olması. Bundle tarafından oluşturulmuş olan mikro siteye göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Proje kapsamında üretilen kartlar 21 adetlik edisyonlar halinde NFT koleksiyonu haline getirildi ve OpenSea üzerinde mint edildi. 2021 yılının ikonik parçalarından birisine ya da birkaçına sahip olmak isteyenler, bu eserleri Bundle'ın OpenSea hesabında bulabiliyor.

Bundle Hakkında

Bundle, 20 ülkeden 22 farklı kategoride 13 binin üzerinde kaynak ile kullanıcılara kişisel haber akışlarını oluşturma imkanı sunuyor. Günün önemli gelişmelerini anlık bildirimlerle alan kullanıcılar, Bundle’da yılda 500 milyondan fazla içerik tüketiyor.