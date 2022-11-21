Bundle’dan Yepyeni Bir Alışveriş Deneyimi!

Bundle, Türkiye'de haber okuma deneyimini artırmanın önüne geçerek, yeni ve kullanışlı alışveriş deneyimini de yaşatacak. Karşınızda Bundle Pop-up Store!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Türkiye’ye yepyeni bir haber okuma deneyimi kazandıran Bundle, alışverişte de farklı bir deneyim yaşatacak Bundle Pop-up Store ile karşınızda!

Bundle, kullanıcılarının ihtiyacı olan haberleri temiz ve ferah bir tasarımla bir arada sunuyor. Aynı kolaylığı ve tasarım anlayışını şimdi de Bundle Pop-up Store ile alışveriş alanına da taşıyor. Artık özel gün alışverişleri için site site dolaşmanıza gerek kalmayacak, çünkü Pop-up Store aradığınız her şeyi size hızlı bir şekilde sunacak!

Bundle ile Yeni ve Kullanışlı Bir Alışveriş Deneyimi Yaşayacaksınız

Bundle kullanıcıları, sevdikleri markaların seçilmiş ürünlerini; göz yormayan, ferah, yenilikçi bir tasarımla Bundle Pop-up Store’da bulabilecek. Alışverişi “halledilmesi gereken bir iş”ten, keyifli bir deneyime dönüştürmek için tasarımın rahatlığına, kullanım kolaylığına özellikle dikkat edilmiş.

Bundle Pop-up Store, Black Friday indirim şöleni ile açılışını yaptı. Kullanıcıların sevdikleri markaların keyifli ürünlerini özenle derlendi. Black Friday indirimlerinin yanına Bundle kullanıcılarına özel fırsatlar da eklendi.

Aralık ayında da Bundle Pop-up Store’da yılbaşı heyecanı başlayacak. Markalar, yılbaşı mağazaları için yerlerini ayırmaya başladı bile. Bundle Pop-up Store ile özel günlerde kullanıcıların alışveriş deneyimlerine keyif katmaya devam edecek!

Şimdi içinize sinen ürünler ve fırsatlarla dolu Bundle Pop-up Store’u deneme zamanı.

Bundle Pop-up Store Link: https://studio.bundlenews.co/black-friday/index.html#

Black Friday 2022 İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?
TEKNOLOJİ

Black Friday 2022 İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Kasım ayının gelişi, alışveriş yapacaklar için indirimin de gelişi anlamına geliyor. Her yıl merakla beklenen Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri bu yıl da gerçekleşecek.

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