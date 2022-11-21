Bundle’dan Yepyeni Bir Alışveriş Deneyimi!

Türkiye’ye yepyeni bir haber okuma deneyimi kazandıran Bundle, alışverişte de farklı bir deneyim yaşatacak Bundle Pop-up Store ile karşınızda!

Bundle, kullanıcılarının ihtiyacı olan haberleri temiz ve ferah bir tasarımla bir arada sunuyor. Aynı kolaylığı ve tasarım anlayışını şimdi de Bundle Pop-up Store ile alışveriş alanına da taşıyor. Artık özel gün alışverişleri için site site dolaşmanıza gerek kalmayacak, çünkü Pop-up Store aradığınız her şeyi size hızlı bir şekilde sunacak!

Bundle ile Yeni ve Kullanışlı Bir Alışveriş Deneyimi Yaşayacaksınız

Bundle kullanıcıları, sevdikleri markaların seçilmiş ürünlerini; göz yormayan, ferah, yenilikçi bir tasarımla Bundle Pop-up Store’da bulabilecek. Alışverişi “halledilmesi gereken bir iş”ten, keyifli bir deneyime dönüştürmek için tasarımın rahatlığına, kullanım kolaylığına özellikle dikkat edilmiş.

Bundle Pop-up Store, Black Friday indirim şöleni ile açılışını yaptı. Kullanıcıların sevdikleri markaların keyifli ürünlerini özenle derlendi. Black Friday indirimlerinin yanına Bundle kullanıcılarına özel fırsatlar da eklendi.

Aralık ayında da Bundle Pop-up Store’da yılbaşı heyecanı başlayacak. Markalar, yılbaşı mağazaları için yerlerini ayırmaya başladı bile. Bundle Pop-up Store ile özel günlerde kullanıcıların alışveriş deneyimlerine keyif katmaya devam edecek!

Şimdi içinize sinen ürünler ve fırsatlarla dolu Bundle Pop-up Store’u deneme zamanı.

Bundle Pop-up Store Link: https://studio.bundlenews.co/black-friday/index.html#