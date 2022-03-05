Bungie Yeni Bir Karakter Odaklı Aksiyon Oyunu Geliştiriyor Olabilir!

Destiny geliştiricisi Bungie, geçen yıldan beri çok oyunculu gizemli bir oyun için işe alımlar yapıyor. Ortaya çıkan son iş ilanlarına göre söz konusu yapım sadece online özellikler taşımayabilir. The Game Post tarafından keşfedilen iş listelerine göre Bungie üçüncü şahıs bakış açısına sahip ve karakter odaklı bir aksiyon oyunu üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Bungie Karakter Odaklı Bir Aksiyon Oyunu Üzerinde Çalışıyor

The Game Post tarafından keşfedilen iş listeleri, geliştiricinin "henüz duyurulmamış ve şu anda geliştirilmekte olan bir çok oyunculu aksiyon oyununa katkıda bulunmaları" için çalışan aradıklarını gözler önüne seriyor. Bungie, özellikle bir PvP oyununda çok oyunculu bölümler tasarlama deneyimine sahip birini arıyor ve "karakter odaklı üçüncü şahıs aksiyon oyunları (platformlar, izometrik vb.)" üzerinde çalışmış adayları tercih ediyor. Başvuran kişinin rekabetçi oyunlara ve e-spora aşina olmasını da artı olarak değerlendiriyor.

Bungie, PlayStation Studios'a katıldığından beri oyunculara çok platformlu oyunlar yapmaya devam edeceğine dair güvence vermişti. Sony Interactive Entertainment, Bungie'nin canlı hizmet ve çok oyunculu arenadaki deneyiminden yararlanmak istediği için Destiny'yi diğer platformlardan çekme veya stüdyonun gelecek oyunlarını diğer platformlardan uzak tutma planının olmadığını da doğruladı.

Bungie CEO'su Pete Parsons satın alım konusunda, "Bizi koşulsuz olarak destekleyen ve nesiller boyu eğlence yaratma vizyonumuzu hızlandırmak ve aynı zamanda Bungie'nin kalbinde atan yaratıcı bağımsızlığı korumak isteyen bir ortak bulduk. Bizim gibi, SIE'de oyun dünyasında IP'lerimizin dönüşebileceği şeylerin yalnızca başlangıç olduğuna inanıyor. Birlikte, dünyanın dört bir yanından dostları, nesiller boyu aileleri ve birden fazla platform ve eğlence ortamında hayranları bir araya getiren ikonik seriler yaratma ve geliştirme hayalini kuruyoruz.” açıklamasında bulundu.

Şu anda, Bungie'nin yeni IP'sinin kuluçka aşamasında olduğu net bir şekilde görülebilir, bu nedenle yakın zamanda bir duyuru yapılmasını beklemeyin deriz. Gizemli oyun hakkında daha fazla bilgi elimize ulaştıkça sizleri sitemiz üzerinden bilgilendiriyor olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Destiny'den sonra Bungie'nin üçüncü şahıs, karakter odaklı bir aksiyon oyunu geliştirmesi sizi şaşırttı mı? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.