Bungie, Yeni Projesi için Tasarlama Sanat Yönetmeni Arıyor

Halo serisi ile adından söz ettirmeye başlayan Bungie, yeni bir iş ilanı verdi. Geliştirici stüdyo yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

Söz konusu ilan, Tasarlama Sanat Yönetmeni için verilmiş. Açıklamaya bakılırsa, bizlere bu oyunun Destiny ayarında olacağına dair ipucu veriyor. Ancak devamındaki cümlede, "Kaygısız ve garip fikirleri olan karakterler ile komedi tarzında bir şey üzerinde çalışmak ister miydiniz?" şeklinde bir soru var. Görünüşe göre bu oyun yepyeni bir fikri mülkiyet olacak. Yani Destiny 3 olmayacakmış gibi görünüyor. Çünkü, açıklamanın aşağılarında 'yeni Bungie fikri mülkiyeti' deniyor.

Hatırlayacağınız üzere geliştirici stüdyo şu sıralarda Destiny 2 ile ilgileniyor olsa da, 2018 yılının Eylül ayında EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)'dan Matter isimli bir marka tescili yaptırdığını öğrenmiştik. Bu marka tescili, Çin menşeli NetEase şirketi ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak gelecekteki oyunlar için alınan $100 milyon değerindeki destek sonrası 9 (Bilgisayar Oyunu Yazılımı) ve 11 (Çevrimiçi Eğlence Servisleri) kategorilerinden yapılmıştı. Yukarıdaki bahsi geçen ilanı Tasarlama Sanat Yönetmeni belki Matter ile ilgili olarak verilmiş olabilir.

Son olarak, bir diğer önemli husus ise Destiny 2 sonrasında Bungie, Activision ile yollarını ayırmış ve Destiny serisinin iplerini tamamıyla eline almıştı. Haliyle serinin yoluna devam edeceği ve gelecek zaman içerisinde, olası üçüncü oyunun duyurulacağı tahmin edilebilir. Gelişmeleri takip edeceğiz.