Çin’de Bunya Virüsü Çıktı: Bunya Virüsü Nedir? İşte Detaylar

Bunya virüsü nedir? Koronavirüs salgını devam ederken yeni bir virüs daha ortaya çıktı. İşte " bunya virüsü nedir? " sorusunun yanıtı ve merak edilenler.

Bunya Virüsü Nedir? Bunya Virüsü Vaka Sayısı Kaç?

Kene ısırığı ile bulaştığı söylenen bunya virüsü nedeniyle Çin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği 60 kişinin ise enfekte olduğu paylaşıldı. Sözcü.com.tr'nin aktardığı habere göre, bunya virüsü yılın başlarında Çin'in Jiangsu bölgesinde görüldü. Ardından ise Anhui bölgesinde tespit edildi.

Enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük belirtileri gösterdiği söylenmekte. Erken belirtilerin yorgunluk ve ateş olduğu aktarılıyor.

İlk olarak 2009 yılında Orta Çin'in Henan ve Doğu Çin'in Anhui eyaletlerinde keşfedilen yeni bunya virüsünün ölüm oranının yüzde 1 ila yüzde 5 arasında olduğunu ve yaşlıların hastalanma ve ölme olasılığının daha yüksek olduğu konuşulmakta.

Bunya virüsü hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın! Sizler bunya virüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüste Son Durum

5 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 236.112 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5. 748'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 582 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 219.506 olarak açıklandı.