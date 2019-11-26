Burada İnsanları Gübre Olarak Kullanacaklar

Ölen insanlar için oluşturulan en uygun ortamlardan birisi de hiç şüphesiz mezarlıklardır. ABD'li bir şirket yeni bir yöntem geliştirmeyi başardı. Bu yöntem ile birlikte insan gübreleme faaliyetlerine başlanacak. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Daha sürdürülebilir bir hayat ve daha sürdürülebilir bir doğa için uzun süredir çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar sonucunda oldukça ilginç alternatifler ortaya çıktı. Doğa dostu olduğu söylenen bu yöntem ile birlikte, insan kalıntıları 30 gün içinde toprağa dönüşüyor.

İnsan gübreleme merkezleri kurulacak

Recompose isimli bir şirket tarafından yapılacak çalışmalara göre; doğal, güvenli ve sürdürülebilir bir seçenek ortaya çıkacak. Ayrıca karbon emisyonu ve arazi kullanımından da büyük bir tasarruf sağlanması bekleniyor.

Şirketin resmi internet sitesine girdiğinizde karşınıza mezarlık ve gübreleme merkezlerinin kıyaslandığı platform çıkacak. Bu platformda insan kalıntılarını toprağa dönüştürerek atıkları minimize eden sistemlerden bahsediliyor. Ayrıca mezar taşı ve kefen üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonu da önlenmiş oluyor.

Bu hizmet Washington valiliği tarafından kabul edildi insan gübrelemeyi ilk tanıyan eyalet burası oldu ve muhtemelen 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren insan gübreleme işlemlerine başlanıyor. Peki sizce böyle bir çalışma ne tür sonuçlar doğuracak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.