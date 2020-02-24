Burger King'in Küflenmiş Whopper Paylaşımı Yankı Uyandırdı!

Burger King tarafından geçtiğimiz saatlerde paylaşılan bir reklam gönderisi sosyal medyada ilginç diyaloglara yol açtı.

Küflenmiş Whopper'lı Reklam!

Burger King markası ile en çok özümsenen ürünlerden birisi Whopper ve şirket bu ürünün doğallığını vurgulamak için yeni bir reklam kampanyasına imza attı.

Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerinden paylaşım yapan şirket, "Gerçek gıdaların güzelliği çirkinleşmesidir. Bu nedenle yapay koruyucular içermeyen Whopper, yıl sonuna kadar tüm şubelerde geçerli olacak." ifadelerine yer verdi. Eğer reklamdan kısa bir şekilde bahsetmemiz gerekirse kendi halinde bırakılan bir Whopper'ın 34 günlük macerasını yaklaşık 30 saniyelik bir videoda izliyorsunuz.

Ürünlerinde renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu gibi yapay ürünlere yer vermek istemediklerini vurgulayan Burger King Global CMO'su Fernando Machado, bu çalışma ile ilginç bir işe imza atmış gibi gözüküyor.

Bununla birlikte videonun bazı kişiler tarafından hiç hoş bir şekilde karşılanmadığını ve bazılarının "Bir daha Whopper yiyemeyeceğim." gibi ifadelere yer verdiğini belirtelim. Peki siz bu reklam kampanyası hakkında neler düşünüyorsunuz?