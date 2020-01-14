Burger King Prens Harry'e İş Teklif Etti!

Ünlü fast food zinciri Burger King sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte Prens Harry için iş teklif ettiğini duyurdu.

Saatlik 8 Dolar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu olan Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmak için talepte bulundu. Konuya "Ben ve ailem, Prens Harry ile Meghan Markle'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz." diyerek destek veren Kraliçe 2. Elizabeth, bu konuda yanlarında olduğunu da vurguladı.

Bu açıklamaların ardından ise çiftin geçimlerini nasıl sağlayacaklarına yönelik soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı.

Tam da burada ilginç bir adım Burger King Arjantin tarafından atıldı. Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan şirket, "Sevgili Dük, diğer binlerce insan gibi istediğiniz geleceğe sahip olabilirsiniz. Bio'da bulunan linke tıklayın ve ekibimize katılın." açıklamasını yapmaktan da geri kalmadı.

Bununla birlikte görselde yer alan "Sevgili dük, tacı bırakmadan ilk işine başlayabilirsin." yazısı da dikkatlerden kaçmadı. Burger King Arjantin'de çalışan ortalama bir çalışanın saatlik ücreti yaklaşık olarak 8 dolar civarında bulunuyor.