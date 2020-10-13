Burger King PS5 Paylaşımı İle Merak Uyandırdı

Dünyanın en büyük fast food restoran zinciri Burger King PS5 paylaşımı ile merak uyandırdı. Twitter üzerinden paylaşılan videoda Burger King maskotu paketi açarken mavi ışık ve PlayStation 5 açılış sesi ile karşılaşıyor. Videonun sonunda ise bir tarih yer alıyor. Videonun sonunda yer alan tarihin PlayStation 5 arayüzünün tanıtım tarihi olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Burger King PS5 Paylaşımı Ne Anlama Geliyor?

Dünya genelinde çok popüler olan fast food restoran zinciri Burger King, Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Burger King PS5 paylaşımı ile yeni nesil oyun konsolunu bekleyen oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. Ünlü fast food zinciri tarafından paylaşılan videoda Burger King'in maskotu paketi açarak içine bakıyor. Maskot paketin içine her baktığında mavi ışık ve PlayStation 5 açılış sesi ile karşılaşıyor. Söz konusu ses, Japonya merkezli Sony firması tarafından düzenlenen etkinlikte duyulmuştu.

Sony firması tarafından geliştirilen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in bu zamana kadar pek çok detayı paylaşılmıştı ancak yeni nesil oyun konsolunun kullanıcı arayüzüne dair herhangi bir detay paylaşılmamıştı. Yeni nesil oyun konsolunu sabırsızlıkla bekleyen oyuncular, bu sebepten ötürü PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünü oldukça merak ediyor. Peki, yenilenen bir kullanıcı arayüzü ile gelmesi beklenen PS5'in arayüzü ne zaman tanıtılacak?

Burger King PS5 paylaşımında yer alan videonun sonunda 15 Ekim tarihi yer alıyor. Ünlü fast food restoran zinciri tarafından yayımlanan videoda yer alan 15 Ekim tarihi oyuncularda merak uyandırdı. Peki, Japonya merkezli teknoloji devi Sony firması, 15 Ekim tarihinde PlayStation 5 konsolunun hangi özelliğini tanıtacak? Çok sayıda oyuncu,15 Ekim tarihinde PS5 oyun konsolunun kullanıcı arayüzünün tanıtılacağı yönünde tahminde bulundu.

Sony, PlayStation 5'i 19 Kasım tarihinde 499,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunacak. PS5 Digital Edition ise 399.99 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Burger King tarafından paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Ünlü fast food restoran zinciri tarafından paylaşılan PS5 videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 15 Ekim tarihinde PS5 arayüzü tanıtılacak mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.