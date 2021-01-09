Burger King'in Yeni Logosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Burger King yeni logosu retro tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. 21 yıllık logosunu değiştirme kararı alan fast food zinciri, yeniden 70'lerin retro tarzına geçiş yapacaklarını söylüyor.

Burger King dahil herkes yeni yıla iyi bir başlangıç ​​yapmak istiyor: Dev fast food zinciri 21 yıllık logosunu değiştiriyor. 21 yıl önce günümüzde kullandığı logoya geçiş yapan Burger King, yeni logosuyla retro tarzına dönüş yapıyor.

Elli yıl öncesine dayanan eski logosuna benzer bir tarza geçiş yapan Burger King, mavi çemberli ve parlak ekmekli logosunu terk ediyor. Fast food zincirinin yeni logosu tamamen mat bir grafiğe ve tek parça bir tasarıma yer veriyor.

Burger King tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni logunun 'yeni bir yaşam için yeni görünüm' sağlayacağı belirtildi: "Yeni minimalist logo, markanın zaman içindeki gelişimine mükemmel bir yanıt veriyor ve kendinden emin, basit ve eğlenceli bir tasarımla markanın mirasına saygı gösteriyor."

Burger King yeni logosu retro tarzıyla şaşırttı

Burger King yeni logosunu 70'lerden esinlenilen retro tasarımdan aldığını doğruluyorken, yeni logonun Jones Knowles Ritchie ajansı tarafından geliştirildiğini belirtelim. Şirketin posterleri, yazı tipi ve sosyal medya gönderilerinin tümü eski görünüm kazanacak.

Burger King Küresel Tasarım Başkanı Raphael Abreu yeni tasarımla birlikte estetiğe daha fazla önem vereceklerin dile getirdi: "Tasarım, kim olduğumuzu ve neye değer verdiğimizi iletmemiz gereken temel araçlardan biridir. İnsanların yemeğimizi sevmesi için logomuzu da beğenmeliler."

Yeni logoya ilişkin açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Burger King Küresel Pazarlama Müdürü Fernando Machado oldu. Machado'ya göre 1969-99 logosunun oranlarını ve yazı tipinin güncellenmiş hali olan bu logo, daha modern hissettirmek için birkaç ufak değişikliğe sahip.

Machado, 2021 boyunca güncellenen Burger King restoranlarında yiyecek dolapları, taşıma bantları ve diğer "yarının restoranı" fikirleri yer alacak.

Müşteriler fast food şirketinin yeniden markalaşmasının işaretlerini reklamlarda, üniformalarda ve ambalajlarda fark edecek. Ancak 19.000 küresel restoranı yenilemek şirketin yıllarını alacak gibi gözüküyor.

Peki ya siz Burger King'in yeni logosunu nasıl buldunuz? Şirketin 50 yıl önceki tasarım anlayışını yansıtan yeni Burger King logosu hakkındaki görüşleriniz bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!