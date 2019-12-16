Burhan Kuzu Trol Twitter Hesabı ile Atıştı

Son zamanlarda Twitter üzerindeki aksiyonları ile gündeme gelen Burhan Kuzu, bu sefer de trol hesap ile tartıştı.

Sahte 'Gelecek Partisi' Hesabı ile Tartıştı

Gelecek Partisi adına açılan sahte hesap tarafından paylaşılan "Sayın Burhan Kuzu'nun siyasi yaşamına Gelecek Partisi'nde devam edeceği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Kendisinin bu konuda girişimleri olmuştur ancak Kurucular Kurulumuz Sayın Kuzu'nun talebini reddederek kendisine cevap mektubumuzu iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerinin ardından ortalık karıştı.

Bu paylaşımın altına 'HS' yazan Burhan Kuzu, "Tam olarak ahlak seviyeniz nedeniyle sizi reddediyoruz!" cevabını aldı.

HS — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) December 15, 2019

Bunun üzerine "Önce yalan haber yap ahlaksızca ben de hadi sende diyince böyle yazın öyle mi? Asıl ahlaksızlığı siz yaptınız. Olmayan bir şeyi neden uyduruyorsun? Ülkenin geleceğini yalan ve iftira üzerine mi inşa edeceksiniz?" diyen Kuzu, uzun bir süre sahte hesap ile atıştığının farkına varmadı.

Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyanın gündemine oturarak ilginç ve eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı.