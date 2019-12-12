Burhan Kuzu: "Zaytung Adamsan Engeli Kaldır"

Sosyal medyada çok ilginç bir olay yaşandı. TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof Dr Burhan Kuzu, resmi Twitter hesabı üzerinden Zaytung'a büyük tepki gösterdi. Zaytung'un Burhan Kuzu'yu engellemesi sosyal medyayı karıştırdı. Zaytung'un Burhan Kuzu'yu engellediği ortaya çıktı.

Burhan Kuzu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Zaytung deden neidüğü belirsiz bir şey var.Hakkımda sen istediğin pisliği yapacaksın,cevap vermemin de engelleyeceksin.Sonra da bizleri demokrat olmamakla suçlayacaksın.İşte ben bu gibilere HS diyorum.Herkese demem.Zaytung gibi hak edenlere bu ünvanı veririm.Engeli kaldır adamsan" dedi.

Zaytung deden neidüğü belirsiz bir şey var.Hakkımda sen istediğin pisliği yapacaksın,cevap vermemin de engelleyeceksin.Sonra da bizleri demokrat olmamakla suçlayacaksın.İşte ben bu gibilere HS diyorum.Herkese demem.Zaytung gibi hak edenlere bu ünvanı veririm.Engeli kaldır adamsan — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) December 11, 2019

Burhan Kuzu'nun Attığı Tweete Zaytung Yanıt Verdi

Burhan Kuzu'nun attığı tweete Zaytung cevap verdi. Zaytung, Burhan Kuzu'nun attığı tweetin ekran görüntüsünü paylaştı ve "Kuzu'ya makam verilmemesinin nedeni, ne istediğinin bir türlü anlaşılamaması olabilir mi?" dedi. Zaytung'un Burhan Kuzu'yu neden engellediği bilinmiyor.