Burnout: Paradise Remastered, Switch için de Yayınlanacak

Switch konsolunda yarış türünde pek fazla oyun bulunmuyor ama bu sene sağlam bir alternatif oyuncular ile buluşacak. Burnout: Paradise Remastered, Nintendo konsolu için duyuruldu.

Bir dönem fırtına gibi esen ve çıkan her yeni oyunu ile milyonlar satmayı başaran Burnout serisi, 2008 yılındaki Burnout: Paradise sonrasında sessizliğini koruyor. Gerek geliştirici Criterion Games stüdyosunun sonradan Need for Speed serisine el atması, gerekse de DICE stüdyosu için yardımcı konumunda bulunması ile yarış oyunu serisi iyiden iyiye unutuldu. Muhtemelen yakın bir zamanda da yeni bir oyununu göremeyeceğiz. Çünkü Criterion Games, Need for Speed serisinin geliştiricisi konumuna geri döndü.

Öte yandan Electronic Arts, geçtiğimiz sene Burnout: Paradise oyununu Burnout: Paradise Remastered adıyla mevcut nesle taşımıştı. Bütün indirilebilir içeriklerin dahil edildiği bu yenilenmiş sürüm ile oyun, PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One ve Xbox One X üzerinde oynanabiliyor. Dün yapılan mini Nintendo Direct yayınında ise Switch versiyonu sürpriz bir şekilde duyuruldu.

Nintendo konsolu için özel olarak optimize edilecek olan Burnout: Paradise Remastered, 60 FPS akıcılıkta yüksek çözünürlüklü kaplamalar, bir takım teknik geliştirmeler ve rahat oynanış sunacak. Ayrıca Big Surf Island, Burnout Bikes ve Cops and Robbers dahil sekiz indirilebilir içerik paketinin tamamı ve yüz otuz kadar araba ile içerik anlamında da kayıpsız olarak Switch sahipleri ile buluşacak.

Electronic Arts tarafından yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.