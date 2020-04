Burnout: Paradise Remastered, Switch için Yazın Satışa Sunulacak

Burnout: Paradise Remastered Switch için yazın sonunda çıkışını gerçekleştirecek. Yarış oyunu meraklısı konsol sahiplerinin sabırsızlıkla bekledikleri oyun için resmi bir tarih duyurusu yapılmış değil. Ne var ki Nintendo eShop, 19 Haziran 2020 tarihine işaret koymamız gerektiğini gösteriyor.

Burnout: Paradise Remastered, geçtiğimiz ayın mini Nintendo Direct sunumunda, sürpriz bir şekilde Switch için de duyurulmuştu. Nintendo konsolu için özel olarak optimize edilecek olan Burnout: Paradise Remastered, 60 FPS akıcılıkta yüksek çözünürlüklü kaplamalar, bir takım teknik geliştirmeler ve rahat oynanış sunacak. Ayrıca Big Surf Island, Burnout Bikes ve Cops and Robbers dahil sekiz indirilebilir içerik paketinin tamamı ve yüz otuz kadar araba ile içerik anlamında da kayıpsız olarak Switch sahipleri ile buluşacak.

Electronic Arts ve Criterion Games şu an için oyunun Switch konsoluna çıkış tarihini resmi olarak duyurmuş değiller. Sadece bu yıl içerisinde çıkacağı söyleniyor ama görünüşe göre o kadar da uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek.

Oyun sektörüyle ilgili olarak yaptığı önemli sızıntılar ile ünlenen Wario64, Birleşik Devletler eShop sayfasında Burnout: Paradise Remastered Switch versiyonunun net çıkış tarihinin yazılı olduğunu fark etmiş. Buna göre, Switch sahibiyseniz takviminizdeki 19 Haziran 2020 tarihine bir işaret koyun derim. İşin ilginç yanı şu ki on iki yıl önce çıkmış olan oyun için $49.99 gibi bir fiyat belirlenmiş. Bu da Türk lirasına çevirdiğinizde yaklaşık olarak 350 TL oluyor.

Burnout Paradise Remastered is releasing on Switch on June 19th according to the eShop pic.twitter.com/O2RnP3IRVd