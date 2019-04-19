'Burnout Paradise' Sunucuları Kapanıyor!

Bu hayatta her güzel şeyin sona ermesi gerekiyor gibi bir kural var galiba. Çünkü orijinal Burnout Paradise’ın çoklu oyuncu desteği sonlandırılıyor. Oyunculara gönderilen e-postalar ve geliştirici Criterion Games tarafından paylaşılan bir tweet, oyun sunucularının 1 Ağustos’ta kapatılacağını doğruluyor. Söz konusu sunucular, 2008 yılında oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana Xbox 360, PS3 ve PC platformlarında hizmet veriyordu.

Oyunu çevrimdışı şekilde oynamak hala mümkün fakat geriye dönük uyumluluk kullanıyor olsanız bile her kupayı almak, geçen yıl daha yeni platformlar için lanse edilen Remastered sürümüne geçmediğiniz sürece mümkün olmayacak.

EA Sürprizler Yapabiliyor

Elbette bu pek de yeni bir sorun sayılmaz. Çünkü Burnout Revenge sunucuları, Paradise’ın piyasaya çıkışından önce kapatıldı ve Burnout: Takedown da 2010 yılında çevrimdışı oldu. Ancak bazen olayların daha farklı şekilde geliştiğine de şahit olduk. Çünkü Electronic Arts (EA), beklenmedik bir şekilde Skate 3’ün çok oyuncu desteğini yeniden aktif hale getirmişti.

Mevcut haliyle, çok oyuncu desteğinin uzun zamandır piyasada olan bu oyuna getirilmiş olması, beş yıl bile dayanamamış olan Driveclub gibi bir oyuna getirilmesinden daha iyi bir karar gibi görünüyor.

Yine de eğer bu türde yeni bir oyuna ihtiyaç duyuyorsanız, Burnout’un bu ayın başlarında piyasaya sürülen yeni oyunu Dangerous Driving’i deneyebilirsiniz.