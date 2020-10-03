Bursa'da Koronavirüs Aşı Denemeleri Başladı

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken dünyanın farklı yerlerinde aşı çalışmaları sürdürülüyor. Çin'de yüzden fazla bilim insanı tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının faz 3 denemeleri ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gönüllü sağlık çalışanına uygulandı. Peki, Bursa'da devam eden koronavirüs aşı denemeleri ne zaman tamamlanacak? Önümüzdeki günlerde daha fazla insana uygulanacak olan aşı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Bursa'daki Koronavirüs Aşı Denemeleri Ne Zaman Tamamlanacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse yönelik aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çinli bilim insanları tarafından sürdürülen aşı çalışmaları da dahil olmak üzere şu an dünya genelinde birçok aşı geliştiriliyor. Geliştirilen aşıların çalışmaları dünyanın birçok noktasında gönüllüler üzerinde denenmeye devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi ülkemizde de aşı denemeleri sürdürülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yüzden fazla Çinli bilim insanı tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının faz 3 çalışmasına Türkiye de dahil edilmişti ve COVID-19 aşısının ilk dozu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Hacettepe Üniversitesi'nde gönüllü kişilere uygulanan yeni tip koronavirüs aşısı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli gönüllü sağlık çalışanlarına da uygulanmaya başladı.

Çin'de geliştirilen COVID-19 aşısı faz 3 denemeleri kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Kan Merkezi'nde görevli Doktor Tufan Kumaş'a uygulandı. Koronavirüs aşı denemeleri ilerleyen günlerde Türkiye genelinde yirmiyi aşkın merkezde gönüllü 1300 sağlık çalışanına uygulanacak. COVID-19 aşısı uygulanacak gönüllülerde daha önce yeni tip koronavirüs hastalığına yakalannmamış olma kriteri aranacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akalın, yaptığı açıklamada, "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hem dünyamızı hem de ülkemizi ciddi bir biçimde etkileyen koronavirüs hastalığına karşı aşı çalışmasının ilk etabını başlatıyoruz. İlk etabı aşının gönüllü sağlık çalışanlarında yapılması olacaktır" dedi.

Aşı çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Akalın, "Bu aşı ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan aşı çalışmasının bir parçasıdır. Biz de başka bir merkez olarak bu çalışmaya başlıyoruz. İlk olarak aşımızı sağlık çalışanlarımızdan doktor arkadaşımıza yapacağız. Yaklaşık olarak bir ay sonra bazı kriterleri karşıladıktan sonra bunu topluma açacağız. Güvenli ve etkili bir aşı. Bu çalışma faz 3 çalışması, yani burada gerçek yaşamda bu aşının kişileri koruyup korumadığına bakacağız. Ne kadar antikor ve hastalığı önleyip önlemediğini takibe alacağız. Güvenlik ve antikor açısında elimizde oldukça önemli veriler var. Ama bu çalışmada gerçek yaşamda ne kadar koruyor buna bakacağız" şeklinde konuştu.

Faz 3 aşı denemeleri kapsamında COVID-19 aşısı uygulanan Bursa Uludağ Üniversitesi Kan Merkezi'nde görevli Dr. Tufan Kumaş, yaptığı açıklamada, "İmmünoloji bağışıklık birimi. Öncü olmak bize düşer, çünkü bu aşının gerek bizim için gerekse dünya için önemini hepimiz biliyoruz. Çok fazla aşı çalışması var. Bu da onlardan birisi. Kendi adıma güvenli bulduğum için ve böyle bir çalışmaya öncü olarak yolu açan birisi olarak yararlı olacağını düşündüm. Ondan dolayı da bu çalışmayı da buraya getiren Halis Hocama ve çalışmaya katılanlara teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.